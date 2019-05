Enoturismo: "Welcome to Sannio Falanghina" partnership tra Campania e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento con il "Welcome to Sannio Falanghina" è in programma venerdì 31 maggio - a partire dalle ore 17 a Guardia Sanframondi (BN) - nel Castello medievale che ospiterà l'Ambasciata canadese in Italia e la Federazione delle associazioni che collegano la Campania al Canada. Una partnership nel segno del vino e del paesaggio, dunque, che sarà rafforzata il 20 giugno in occasione della Festa nazionale del Québec, quando la delegazione di Sannio Falanghina sarà ospite dell'Ambasciata del Canada a Roma. All'incontro - moderato dal giornalista de "Il Denaro.it" Giuseppe Delle Cave e coordinato da Morena Di Lonardo, assessore al Turismo di Guardia Sanframondi - interverranno Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento; Anna Maria Buondonno Maturi della Consulta per l'emigrazione della Giunta regionale della Campania, nonché presidente della Federazione delle associazioni Regione Campania – Canada e Coordinatrice Anfe Canada; Nicola Matarazzo, consulente di direzione in strategie di promozione territoriale; Aurelio Grasso, vicepresidente della Camera di Commercio di Benevento; Floriano Panza, sindaco di Guardia Sanframondi e coordinatore di Sannio Falanghina; Corrado Matera, assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania. A chiudere il convegno sarà Marianna Simeone, delegato del Québec in Italia.(Ren)