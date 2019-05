Regionali Piemonte: Allasia (Confagricoltura), velocizzare procedure del piano di sviluppo rurale

- Il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia, augura buon lavoro ai neo parlamentari europei. “La nuova assemblea di Strasburgo ha davanti sfide importanti - dichiara Allasia - a partire dalla riforma della Politica Agricola Comune: abbiamo bisogno di regole e condizioni omogenee e armonizzate; dal sistema fiscale al costo del lavoro, alle pratiche ambientali e ci auguriamo che il nuovo Europarlamento tenga conto delle nostre peculiarità per valorizzarle a beneficio dell’economia italiana e delle nostre imprese”. In merito alle elezioni regionali il presidente di Confagricoltura Piemonte afferma che “il Piemonte ha espresso in modo inequivocabile una profonda volontà di rinnovamento, particolarmente richiesta anche dal mondo agricolo. Il settore primario, in particolare, ha la necessità che la nuova amministrazione della Regione si attivi al più presto per velocizzare le procedure del Piano di Sviluppo Rurale, per la valorizzazione delle produzioni, il contenimento del proliferare eccessivo della fauna selvatica e lo snellimento della burocrazia, per ridare fiato allo sviluppo dell’agroalimentare subalpino”. (Rpi)