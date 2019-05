Aversa (Ce): domani il forum "Il ruolo del commercialista mediatore o negoziatore"

- "L'elevato carico giudiziario sulle controversie immobiliari induce a valutare l'operatività di metodi compositivi alternativi rispetto alla giurisdizione statale, anche alla luce delle recenti riforme legislative. La conciliazione è uno degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie attraverso la quale la soluzione della lite si basa alla volontà delle parti". Lo ha dichiarato Giuseppe Vitagliano, consigliere delegato dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo, che ha presentato il forum "La risoluzione stragiudiziale delle controversie immobiliari. Il ruolo del commercialista mediatore o negoziatore" che si terrà domani alle ore 15, presso la sala conferenze della sede di Aversa (Ce). "Il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina la mediazione in materia civile e commerciale - ha proseguito Vitagliano - prevede un modello generalizzato per le controversie civili e commerciali e, con decorrenza dal 20.3.2011, anche per il settore immobiliare, l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità. La mediazione è un procedimento di composizione negoziale di una controversia nel quale le parti si avvalgono della cooperazione di un terzo imparziale e neutrale per trovare una soluzione concordata della lite e registrano, al termine di questo tentativo, il loro mancato accordo ovvero la composizione consensuale della lite stessa. (segue) (Ren)