Regionali Piemonte: Napoli (Confartigianato), Cirio istituisca assessorato dedicato a artigiani e pmi

- Confartigianato Imprese Piemonte invia gli auguri al nuovo presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per il lavoro che lo attenderà nei prossimi anni. Il Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, ricorda come il nuovo governatore abbia recentemente incontrato le piccole imprese del territorio rappresentate da Rete Imprese Italia Piemonte (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti) presso il Turin Palace Hotel di Torino. In tale occasione Rete Imprese Italia Piemonte ha consegnato un documento programmatico in cui “abbiamo chiesto più peso specifico e una rappresentanza istituzionale”. Il documento, infatti, pone l’Artigianato al centro dell’azione di governo della prossima legislatura regionale attraverso alcuni temi chiave cari al mondo delle piccole e medie imprese del Piemonte: la riforma degli assessorati, il credito, la competitività, la burocrazia, il lavoro e la formazione, le infrastrutture, i trasporti e l’energia, il turismo, ecc. “Siamo ottimisti rispetto al lavoro che ci sarà da fare, anche se il percorso di crescita del Piemonte non sarà facile – afferma Felici – ora aspettiamo di venir convocati per un primo confronto, appena avvenuto l’insediamento ufficiale degli eletti e la nomina della nuova Giunta. E’ necessario, al più presto, affrontare insieme le criticità che sono un freno e un fardello per il nostro sistema regionale”. (segue) (Rpi)