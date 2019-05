Napoli: Borrelli (Verdi), istituire presidi di polizia presso i Ps dopo sparatoria al Vecchio Pellegrini

- "A meno di 24 ore dal flash mob anticamorra a cui abbiamo preso parte presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, registriamo due diverse aggressioni all'interno dell'ospedale. Le vittime sono medici e infermieri che, in due diversi casi, sono finiti nel mirino dei pazienti che, spalleggiati dai familiari, li hanno aggrediti e minacciati. Due casi in poche ore non è un dato che ci sorprende. Oramai la violenza negli ospedali è all'ordine del giorno. Al di là della sparatoria al pronto soccorso, che ha rappresentato la punta dell'iceberg, esiste un sottobosco fatto di aggressioni e minacce che vede come vittime il personale sanitario". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli commentando la notizia diffusa da "Il Mattino". "I flash mob sono senz'altro delle iniziative meritorie – ha dichiarato il consigliere regionale -, che servono a ribadire la distanza tra le persone perbene e i delinquenti, ma da soli non bastano a sconfiggere il fenomeno. Servono risposte forti sul piano della sicurezza. Da tempo chiediamo al questore di istituire postazioni fisse di polizia presso i pronto soccorso. Finora, purtroppo, siamo rimasti inascoltati”. “Siamo favorevoli anche alla proposta di installare metal detector in corrispondenza degli ingressi – ha concluso Borrelli -. In tal modo si impedirebbe ai violenti di introdursi nelle strutture con armi o oggetti impropri". (Ren)