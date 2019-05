Salerno: giovedì si presenta progetto di formazione per agricoltori migranti (3)

- “Questo progetto – ha detto Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI - nasce dalla consapevolezza che il fenomeno delle migrazioni, con tutte le sue implicazioni, può essere affrontato solo se si costruiscono partnership tra soggetti diversi che, ciascuno a partire dalla sua competenza ed esperienza, possono contribuire a rispondere sia al bisogno di inserimento e lavoro dei migranti, sia di sicurezza e ordine della comunità ospitante. Qui a Salerno si sta tentando una via nuova, che apre a prospettive di sviluppo interessanti”. “Portiamo in questo progetto la nostra esperienza con le persone fragili - ha aggiunto Giovanni Carrara, presidente di Consorzio Farsi Prossimo-, arricchita negli ultimi anni da inserimenti lavorativi di successo in azienda di rifugiati e altri migranti. Di successo, dico, per tutti: per chi riesce a riacquistare un ruolo lavorativo, per l'azienda che acquisisce un lavoratore motivato, per la società che si arricchisce di una persona di nuovo attiva”. Alla conferenza stampa interverranno Carmelo Stanziola, vicepresidente della Provincia di Salerno, don Vincenzo Federico, della cooperativa sociale Tertium Millennium, Franco Argelli di AVSI, Monica Molteni per Consorzio Farsi Prossimo, Salvatore Loffreda di Coldiretti Campania. (Ren)