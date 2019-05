Napoli: venerdì incontro su governance collaborativa per la relazione porto-città

- Venerdì 31 Maggio 2019, a partire dalle ore 8.30, presso la Stazione Marittima del porto di Napoli, Sala Dione, si terrà il seminario internazionale dal titolo “Una governance collaborativa per la relazione porto-città”, sotto il patrocinio del Comune di Napoli. Lo scopo del seminario è presentare i risultati dei diversi tavoli operativi e dei relativi studi che riguardano la collaborazione tra porti e città attraverso l’analisi e l’interpretazione delle dinamiche e dei fenomeni presenti quotidianamente nelle loro relazioni. Alle ore 8.30 è prevista la registrazione dei partecipanti al seminario. Dalle ore 9.00 alle 9.45, interverranno per i saluti istituzionali: Luigi De Magistris - Sindaco di Napoli; Pietro Spirito – presidente AdSP Mar Tirreno Centrale; Rinio Bruttomesso – Presidente di RETE, Raffaella Papa - Presidente Associazione Spazio alla Responsabilità; Leonardo Di Mauro - Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia. Alle 9.45 comincerà la prima sessione plenaria “La governance nella relazione Porto- Città: un confronto internazionale”, moderatore Massimo Clemente – CNR, IRISS di Napoli; interverranno: Carola Hein - Professore TU-Delft University; Roberto Converti – Professore Università UADE, Buenos Aires; Luis Ascencio – Consultor di SELA, Santiago de Chile, Mabel Alarcòn Rodriguez, Direttore Progetto FIC-R, Universidad de Concepciòn; Francesco Messineo – Segretario generale Adsp Mar Tirreno Centrale. A partire dalle 11.30, si svolgerà la seconda sessione plenaria - “Esperienze di governance: i casi spagnoli”, moderatore Josè Luis Estrada Llaquet- Ex presidente RETE, Estrada Consulting, Barcellona. (segue) (Ren)