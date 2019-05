Campania: Ciarambino (M5S), abbiamo costretto il Consiglio regionale a tagliare i vitalizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno storico per la Campania. Grazie al Movimento 5 Stelle il Consiglio regionale ha approvato il taglio dei vitalizi. Un provvedimento per il quale ci stiamo battendo fin dal primo giorno di questa legislatura, con emendamenti e proposte di legge che sono state sistematicamente bocciate o lasciate ammuffire nei cassetti. Con il Movimento 5 Stelle al Governo del Paese siamo stati costretti a minacciare le Regioni, intimandole di tagliare i vitalizi pena il taglio del 20% dei trasferimenti statali sulla spesa libera. Oggi questa legge è stata firmata da tutti, ovvero anche da quelle stesse persone che per quattro anni hanno ostacolato in ogni modo le nostre battaglie per cancellare il più vergognoso dei privilegi della politica. Del resto in Consiglio regionale siedono una quindicina di consiglieri che percepiranno il vitalizio, in evidente conflitto di interessi. Per questo non possiamo che affermare con orgoglio che questa è una vittoria esclusivamente del Movimento 5 Stelle. Ad oggi il Consiglio regionale paga 11 milioni di euro l'anno per i vitalizi regionali con soldi dei cittadini. Se ci avessero dato ascolto prima, dal 2015 avremmo risparmiato circa 3,5 milioni l'anno. Oggi ce l'abbiamo fatta, grazie a un Governo illuminato questo privilegio sarà finalmente cancellato anche in Campania. Un altro passo per diminuire la distanza tra la politica e i cittadini". Lo ha annunciato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)