Amministrative Piemonte: Boeti (Pd), dialogare coi 5 Stelle in vista dei ballottaggi

- "All’indomani del trionfo della destra populista, trovo singolare polemizzare contro i 5 Stelle e la loro presunta identità politica. Distribuire patenti di destra e di sinistra, oltre a peccare di presunzione, potrebbe rivelarsi un esercizio sterile se non dannoso. Credo, invece, che in alcuni Comuni dove ci attende il ballottaggio sia scelta responsabile tentare di dialogare con i 5 Stelle, partendo da sensibilità e temi affini, a cominciare dall’ambiente e dalla difesa del territorio. Valori che mi paiono da sempre essere di sinistra". Così Nino Boeti, presidente del Consiglio regionale uscente in quota Pd, all'indomani dell'incoronazione di Alberto Cirio, esponente di Forza Italia, da ieri presidente in pectore della Regione Piemonte per la coalizione di centrodestra. "Ieri andavano bene i patti con Berlusconi e Verdini, mentre oggi si demonizzano i 5 Stelle forse per affossare qualsiasi tentativo di confronto: la teoria delle due destre può avere solo una funzione, quella di alibi per le nostre sconfitte presenti e future - prosegue Boeti - . Compito della politica è costruire alleanze e progetti, non sostituirsi ai politologi. Chiudere la porta ad ogni dialogo con i 5 Stelle significa una sola cosa: continuare a far vincere Salvini. Gli abbiamo consegnato il Paese, forse possiamo evitare di consegnargli anche molti Comuni. Altrimenti, da sconfitti e senza contare un bel niente, non ci resterà che stare a discettare tra chi è più di destra.(Rpi)