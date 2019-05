Campania: 32 università e 70 aziende all'inaugurazione della X edizione della "Borsa della ricerca" al campus di Fisciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Borsa della ricerca è uno degli appuntamenti più importanti della nostra road map annuale, tanto che abbiamo iniziato a promuoverlo nel nostro 'Spazio Campania' a Milano. Un'iniziativa grazie alla quale riusciamo ad avvicinare la ricerca al territorio, dando valore agli investimenti che la Regione Campania sostiene. La 'Borsa' promuove il confronto tra innovatori, start up spin off creando occasioni concrete. Puntiamo moltissimo sul trasferimento tecnologico con strumenti ad hoc e con risorse importanti per sostenere le tante start up che danno opportunità ai giovani e ricadute economiche importanti sul territorio". Così Valeria Fascione, assessore regionale all'Innovazione, a margine del suo intervento in occasione dell'inaugurazione della decima "Borsa della ricerca" che si è svolta nell'aula magna del campus universitario di Fisciano. "I tre giorni della ‘BdR’ sono un appuntamento unico nel panorama nazionale, con l'incontro di 300 delegati provenienti da 32 università e 70 imprese", ha sottolineato Tommaso Aiello, presidente della Fondazione Emblema e coordinatore della 'Borsa'. (segue) (Ren)