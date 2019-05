Regionali Piemonte: Furia (Pd), orgogliosi di Chiamparino, faremo opposizione determinata

- "Oggi registriamo la netta vittoria di Cirio come presidente della Regione Piemonte. Nel riconoscerla, gli facciamo i migliori auguri di buon lavoro e promettiamo di fare una opposizione corretta, ma determinata nell'interesse dei cittadini piemontesi". Così Paolo Furia, segretario piemontese del Pd. "Il nostro Presidente Chiamparino si è assunto la piena responsabilità della sconfitta elettorale. In proposito vogliamo dire che quando si perde, si perde tutti insieme. Siamo orgogliosi della sua e della nostra campagna e siamo consapevoli che Sergio ha rappresentato in questa competizione un valore aggiunto - prosegue Furia - . Il Partito Democratico, come seconda forza in questa Regione, è in piedi e, sia pure nel quadro della sconfitta, consolida la propria posizione. Di qui ripartiamo, consapevoli del nostro ruolo e del nostro potenziale"(Rpi)