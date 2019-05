Regionali Piemonte: Napoli (Confartigianato), Cirio istituisca assessorato dedicato a artigiani e pmi (2)

- “Il sistema produttivo delle piccole e medie aziende del Piemonte –continua Felici– chiede un importante sforzo per riportare l'Artigianato al centro delle politiche di sviluppo, anche per riconoscere il ruolo dell'imprenditore artigiano”. “Tutto ciò –conclude Felici– potrà avvenire solo attraverso una importante riforma del settore e intervenendo nella macchina amministrativa regionale. Anche su questi temi vigileremo sull’operato dei Consiglieri e della Giunta”. “Bisogna andare avanti su quanto fatto fin qui sul Fondo centrale di garanzia –aggiunge Carlo Napoli, segretario di Confartigianato Imprese Piemonte–, senza dimenticare il piano 4.0 che deve valorizzare il territorio, ma bisogna fare in modo che possano accedere anche le piccole e medie imprese. Serve un assessorato dedicato in modo specifico ai nostri comparti con deleghe apposite per i differenti settori economici della micro e piccola impresa. Inoltre la Regione deve riconoscere pienamente i corpi intermedi quale strumento di semplificazione dei rapporti tra imprese ed istituzioni, mantenendo con essi relazioni strutturate e coordinate a livello sia politico che tecnico, mediante un confronto programmato, organizzato e preventivo, che consenta alle Organizzazioni di dare utili contributi di analisi e proposte. Ciò anche al fine di dare piena attuazione al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 3 dello statuto della Regione Piemonte e riconfermato dalla legge regionale 16 maggio 2016 n. 10. Indispensabile è anche l’assegnazione di risorse certe, adeguate e continuative per alimentare nel tempo politiche per le imprese e per i territori”. (Rpi)