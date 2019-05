Tpl Roma: Campidoglio, via libera a nuova rete bus notturni, più collegamenti da centro a periferia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Realizziamo un servizio che mancava nelle periferie - dichiarano il presidente della Commissione Mobilità, Pietro Calabrese, e il vicepresidente vicario dell'Assemblea capitolina, Enrico Stefàno - L'implementazione della rete di servizio notturno di trasporto pubblico è nata da un percorso lungo e partecipato in commissione e nei municipi. La commissione Mobilità ha raccolto le istanze dei cittadini e, attraverso la razionalizzazione della rete, le ha messe a sistema per garantire un servizio adeguato nei territori, nati da un'espansione urbanistica frammentata, in cui oggi risiedono migliaia di cittadini romani". "La rimodulazione - prosegue la nota - porterà per gli utenti numerosi benefici: servizio potenziato nella fascia oraria 23.30-2. Ossia quella che, dai monitoraggi, risulta essere la più frequentata soprattutto dal Centro verso la periferia della città; collegamenti notturni estesi, sfruttando le linee diurne che prolungano l'orario, anche a zone periferiche densamente popolate che ne erano prive; tre nuove linee che aumentano i collegamenti da e verso la periferia: la N543 che prende il posto delle corse prolungate della linea N12; la N075 che collega largo Preneste a Colle degli Abeti servendo la parte esterna di via Prenestina, Torre Angela e Ponte di Nona; la N74 che collega la stazione Laurentina a Tor Pagnotta; offerta di trasporto potenziata a supporto della metropolitana il venerdì e il sabato quando il servizio metro è prolungato fino alle 1.30; potenziamento dei punti di interscambio della rete notturna; nuova denominazione dei collegamenti per una maggiore riconoscibilità e leggibilità della rete". (Com)