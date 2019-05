Canottaggio: domani all’Università Parthenope firma convenzione pro studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 29 maggio alle ore 15,00 nella sede del Rettorato dell'Università Parthenope, in via Acton , sarà firmata una convenzione tra l'Università e la Federazione Italiana Canottaggio per permettere agli studenti / atleti di intraprendere il doppio percorso universitario / agonisico, programmando una preparazione tecnico agonistica di alto livello che consenta agli atleti anche il conseguimento della Laurea. Firmeranno la convenzione il Rettore Alberto Carotenuto ed il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale.(Ren)