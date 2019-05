Avellino: Verdi, soddisfatti dal risultato ottenuto dal nostro candidato sindaco ora al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti dal risultato ottenuto da Gianluca Festa che è approdato al ballottaggio ad Avellino, sostenuto anche dai Verdi. Riteniamo si tratti di un profilo di altissimo livello, l'uomo giusto per amministrare il capoluogo irpino". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e i portavoce in Campania del Sole che Ride Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica. "Festa - hanno proseguito gli esponenti politici - è stato capolista ad Avellino della lista Davvero Verdi alle ultime elezioni regionali. Rappresenta un valido interlocutore sui temi dell'ecologia e dell'ambientalismo. Con lui abbiamo combattuto diverse battaglie in difesa dei territori. Il nostro auspicio è che possa risultare vincitore nel ballottaggio in modo da dar vita ad un'azione amministrativa che sia caratterizzata da politiche valide circa i temi per cui ci battiamo quotidianamente come la difesa del verde e la riduzione dell'inquinamento". (Ren)