Elezioni: Appendino, exploit della Lega, sostegno a Di Maio

- "Le urne, in Europa e in Piemonte, hanno restituito un esito molto chiaro: un exploit della Lega che, per quanto mi riguarda, a Torino non giunge del tutto inaspettato. Un risultato che deve essere profondamente compreso e rispettato, anche e soprattutto perché è ancora più marcato nelle zone più difficili della città". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Il nostro compito è quello di non smettere mai di ascoltare queste persone e di occuparci, con maggior forza e convinzione dei tanti problemi che riguardano tutti i torinesi - prosegue Appendino - . A Luigi Di Maio - che esorto a proseguire con le importanti iniziative di Governo avviate - va il mio totale sostegno. Ricopre un ruolo difficile per il quale dobbiamo garantirgli tutto il nostro supporto". (segue) (Rpi)