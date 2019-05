Piemonte: Allasia (Confagricoltura), con Cirio per riportare agricoltura a massimi livelli

- Il consiglio direttivo di Confagricoltura Piemonte, che si riunisce questa mattina a Torino, ha inviato gli auguri di buon lavoro al neo presidente della Regione, Alberto Cirio. “Conosciamo bene il neo governatore - ha detto Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte – perché oltre ad aver maturato un'importante esperienza a livello politico istituzionale Alberto Cirio è anche un bravo imprenditore agricolo e siamo certi che, anche per questo, dedicherà la dovuta attenzione al nostro settore. Abbiamo la necessità che la Regione riservi al più presto tutto il suo impegno per la piena attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, per lo snellimento della burocrazia, per la valorizzazione delle nostre produzioni di qualità e per intervenire in modo efficace contro il proliferare eccessivo della fauna selvatica che mette a rischio non soltanto i raccolti ma anche l'incolumità dei cittadini. Confagricoltura – ha concluso Allasia - assicura fin d'ora ad Alberto Cirio la propria disponibilità a collaborare per contribuire a riportare ai massimi livelli la nostra agricoltura, per creare nuove opportunità di lavoro e di reddito per gli imprenditori agricoli e per il territorio”. (Rpi)