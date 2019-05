Salerno: giovedì si presenta progetto di formazione per agricoltori migranti (2)

- “La nostra organizzazione –ha sottolineato Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania – è da tempo impegnata in progetti di inserimento lavorativo a favore dei migranti. Nell'ultima edizione del premio Oscar Green abbiamo voluto valorizzare un'iniziativa che ha consentito l'avvio al lavoro di giovani immigrati. I lavoratori stranieri contribuiscono in modo strutturale e determinante all'economia agricola e rappresentano una componente indispensabile per garantire i primati del Made in Italy alimentare nel mondo”. “Fino ad oggi - ha spiegato Antonio Calandriello, presidente della Cooperativa sociale Tertium Millennium – abbiamo svolto le selezioni, i colloqui motivazionali e accompagnato il percorso dei ragazzi durante la formazione linguistica e tecnica svoltasi a Padula. Oltre alle lezioni in aula, abbiamo previsto anche delle lezioni "in campo" con visite ad aziende agricole del Vallo di Diano e della Valle del Calore, a un frantoio e al Museo del suolo a Pertosa”. (segue) (Ren)