Regione Piemonte: proclamazione degli eletti tra il 3 e l'11 giugno

- Sulla base dell’esperienza della scorsa legislatura, è stato ipotizzato il seguente calendario in ordine alla costituzione dei nuovi organi della Regione Piemonte. Le proclamazioni potrebbero avvenire nel periodo compreso tra il 3 e l’11 giugno. La prima proclamazione sarà quella del Presidente della Giunta regionale, del suo “listino”, e del candidato Presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. A seguire saranno proclamati i consiglieri e le consigliere eletti nelle liste circoscrizionali. Dalla data della proclamazione del nuovo Presidente cessano dalla carica il Presidente e la Giunta uscenti (che restano però in carica, con l’eccezione degli assessori esterni, come componenti del Consiglio regionale uscente). Al termine delle proclamazioni verranno depositati in Consiglio regionale i relativi verbali degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale. Eventuali ricorsi avverso tutti gli atti del procedimento elettorale, di competenza del giudice amministrativo, sono ammessi entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Quando accoglie il ricorso, il tribunale amministrativo regionale corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati gli aventi diritto. Chi risultasse eletto in due circoscrizioni, ovvero nella lista regionale e in una lista circoscrizionale, deve esercitare l’opzione tra i due seggi, comunicandola al Consiglio regionale prima dell’insediamento. La surroga con i subentranti ha luogo nella prima seduta. (segue) (Rpi)