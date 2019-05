Regione Piemonte: proclamazione degli eletti tra il 3 e l'11 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nomina della Giunta regionale: il neo Presidente nomina, con proprio decreto, la Giunta regionale entro 10 giorni dalla proclamazione. Sulla base delle date di proclamazione presunte, la nomina della Giunta potrebbe avvenire nel periodo tra il 13 e il 20 giugno. La Giunta è composta da un massimo di 11 assessori, di cui uno assume la carica di Vicepresidente. Possono essere nominati non più di 3 assessori esterni. Insediamento del Consiglio regionale: ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, l’insediamento ha luogo il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle proclamazioni. Pertanto, se l’ultima proclamazione avverrà entro il 9 giugno l’insediamento avrà luogo martedì 25 giugno (lunedì 24 giugno, festa patronale di Torino, è infatti giorno festivo); se l’ultima proclamazione avverrà, invece, nella settimana del 10 giugno, l’insediamento avrà luogo lunedì 1 luglio. La seduta è presieduta dal membro del Consiglio più anziano di età, assistito dai due membri più giovani, che svolgono le funzioni di segretari. Durante la seduta di insediamento sono effettuate le eventuali surroghe di chi abbia esercitato l’opzione in quanto eletto in due liste con la proclamazione dei consiglieri subentranti. Si procede quindi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, composto da Presidente, due vice Presidenti e tre Segretari. L’Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, pertanto un Vicepresidente e un Segretario dovranno essere espressi dalle minoranze. (segue) (Rpi)