Regionali Piemonte: Chiamparino, mi assumo responsabilità della sconfitta

- "Quando si perde è il comandante in capo dell'esercito che si assume responsabilità della sconfitta. Evidentemente la mia proposta e la mia persona non sono state abbastanza convincenti e me ne assumo la piena responsabilità". Così Sergio Chiamparino, candidato del centrosinistra, mentre è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali del Piemonte, che vedono Alberto Cirio avviato verso il successo. (Rpi)