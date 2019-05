Regionali Piemonte: Chiamparino, dopo ko pronto a lasciare la politica

- "Ho 71 anni. Potevo lasciare prima, ho combattuto questa battaglia, non credo di avere molto altro da dire". Così Sergio Chiamparino, governatore uscente e candidato del centrosinistra, mentre è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali del Piemonte, che vedono Alberto Cirio avviato verso il successo. "In tutti i sistemi politici, in particolare in un sistema maggioritario, quando di perde si va a casa, valutando tempi e modalità con la propria coalizione - ha aggiunto Chiamparino - . Mi sembra ragionevole mettere a disposizione il mio seggio da consigliere, per vedere se ci sono soluzioni che portino qualche energia in più". (Rpi)