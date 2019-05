Elezioni: Appendino, exploit della Lega, sostegno a Di Maio (2)

- "Alla luce dei risultati, rivolgo le mie congratulazioni per l’elezione al neo Presidente, Alberto Cirio e ringrazio Sergio Chiamparino per il lavoro svolto in questi tre anni nei rispettivi ruoli, posso dirlo, mettendo sempre davanti a ognuno di noi l’interesse delle Istituzioni e delle Comunità che rappresentiamo - prosegue Appendino - . Ringrazio Giorgio Bertola per essersi speso con tutte le sue forze in questa faticosa campagna elettorale. Sono certa che tutti i Consiglieri Regionali che verranno eletti si spenderanno per portare avanti le idee del Movimento 5 Stelle in Piemonte. Un ringraziamento, infine, va anche a tutti i dipendenti pubblici e ai cittadini coinvolti nelle procedure di voto che con il loro lavoro hanno permesso e stanno permettendo ancora una volta questo straordinario esercizio democratico". (Rpi)