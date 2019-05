Arte: a Capodimonte incontro internazionale su circolazione opere in Europa (2)

- Il convegno pone a confronto storici e storici dell'arte, storici della navigazione e dell’economia, e si articola in lectures presso La Capraia e visite studio alle più importanti biblioteche e archivi della città, quali l'Archivio Storico del Banco di Napoli, la sezione Manoscritti e Rari della Biblioteca Nazionale, la Società Napoletana di Storia Patria e la sezione "Immagini e Memorie" della Certosa e Museo di San Martino. In questi luoghi, il gruppo di ricercatori internazionali, con la guida di studiosi e docenti napoletani, potrà consultare documenti d’epoca riguardanti la storia del porto di Napoli e della circolazione delle merci artistiche via mare. Ad aprire il convegno, giovedì 30 maggio alle ore 9.00 presso La Capraia, i saluti istituzionali di Sarah Kozlowski, docente all’Edith O' Donnell Institute e Direttrice del Centro di studi La Capraia, quelli di Sylvain Bellenger, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e di Pietro Spirito, Presidente per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, questi ultimi due anche membri dell’Advisory Group del Centro. A seguire, la lectio magistralis del Prof. Hans Van Miegroet, dalla prestigiosa università americana Duke University, che presenterà i risultati e le metodologie di ricerca del suo approccio innovativo allo studio del mercato dell’arte nell’Europa moderna. Nell’ambito del programma, i convegnisti visiteranno anche la mostra “Caravaggio Napoli” in entrambe le sedi del Museo di Capodimonte e del Pio Monte della Misericordia. La vicenda del pittore e delle sue tele, in viaggio tra Malta, la Sicilia, Napoli e Genova, incarna perfettamente quella circolazione via mare di artisti e oggetti d’arte che il convegno si pone di indagare. (Ren)