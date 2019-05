Pizza: doppia sfida tra Giuseppe Vesi e Giuseppe Maglione giovedì 30 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La doppia sfida tra Giuseppe Vesi e Giuseppe Maglione con tre pizze gourmet create per ad hoc per “Legami di pizza” organizzato da La Buona Tavola si conclude giovedì 30 maggio da PizzaGourmet. Dopo l' “andata” di giovedì 16 maggio alla pizzeria Daniele Gourmet di Avellino il 30 maggio da PizzaGourmet in via Caracciolo si svolgerà il “ritorno” del doppio appuntamento dal titolo “Legami di pizza” organizzata da La buona tavola con grandi chef della pizza. Due appuntamenti d'eccezione che, dopo l'esordio con Giuseppe Maglione si concluderanno con Giuseppe Vesi. Chef straordinari, menu all'altezza. La “sfida” prevede l'esecuzione di tre pizze gourmet per ciascuno create per l'occasione. Tecniche e creative le creazioni di Giuseppe Vesi, che presenta “Panorami” con fior di latte di pezzata rossa, formaggio cashel blue, noci di Sorrento, speck tirolese artigianale e miele di acacia, “Verso sud”: mozzarella di bufala, carciofo di Paestum indorato e fritto, scaglie di provolone del Monaco, riduzione di liquirizia calabra e menta. Si conclude con la “Mediterranea” stracciatella di bufala campana, tartarre di tonno pinna gialla, pomodorino giallo confit e sbriciolata di tarallo napoletano. Le tre pizze speciali di Giuseppe Maglione saranno “I sapori dell’orto” crema di peperoni, crema di zucchine, vellutata di melanzane e patate, burrata di bufala, funghi champignon, misto di verdure a julienne fritte, briciole di pane croccante, olio evo bio. “Rifugio nel bosco” crema di asparagi e tartufo, fior di latte, olive nere caiazzane, asparago selvatico, pancetta irpina affumicata, olio evo bio. “Cacio e cozze” crema di caciocavallo podolico e tartufo bianco, fior di latte, cozze gratinate e cotte a vapore, basilico pastellato, olio evo bio.(Ren)