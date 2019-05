Regionali Piemonte: scrutinato 20 per cento seggi, Cirio in vantaggio su Chiamparino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Cirio, candidato del centrodestra, è in vantaggio con il 46,79 per cento dei voti quando sono state scrutinate le schede di 961 seggi dei 4807 complessivi aperti per le elezioni regionali del Piemonte. Al secondo posto si attesta il presidente uscente, Sergio Chiamparino, candidato del centrosinistra, con il 39,51 per cento delle preferenze. Staccato Giorgio Bertola, del Movimento 5 stelle, fermo al 13,04 per cento. Valter Boero (Popolo della famiglia) è all'ultimo posto con lo 0,66 per cento. (Rpi)