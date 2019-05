Salerno: domani al campus di Fisciano la X edizione della "Borsa della ricerca" con il governatore De Luca (2)

- Gli spin off e le startup nate in ambito accademico sarebbero la sintesi del processo di Trasferimento tecnologico in cui la ricerca si fa impresa ed i risultati di anni di studio all'interno dell'Università si tradurrebbero in soluzioni applicabili sul mercato per iniziativa degli stessi ricercatori. Le nuove imprese nate da progetti universitari costituirebbero, infatti, un anello di congiunzione tra la ricerca ed il sistema economico e produttivo. Nel corso del Forum della BdR saranno presentate tre storie di successo: Etichub (spin-off dell' Università di Pavia, nato nel 2013) che opera nel campo delle valutazioni di sicurezza, qualità ed efficacia di prodotti cosmetici e di dispositivi medici. Inizialmente specializzata nell'esecuzione di test di sicurezza ed efficacia "in vivo" sia strumentali che clinici con un focus importante sulla valutazione di prodotti pediatrici, oggi amplia la sua offerta con una variegata gamma di servizi di ricerca analitica tra cui si distinguono test di stabilità accelerata, test di interazione prodotto/substrato e test di interazione prodotto/packaging. Propone, inoltre, servizi di assistenza al professionista che spaziano dalla consulenza tecnico legislativa per la redazione del Pif e del Cpsr, alla revisione del materiale informativo e degli artwork di prodotto, all'incarico annuale di Safety Assessor, alle notifiche al portale ed ancora ricerche bibliografiche specializzate e copy scientifico. Etichub rende accessibili all'industria i risultati della sua ricerca pionieristica strettamente legata a quella del mondo accademico. Nascono così concept innovativi caratterizzati da ingredienti, strategie formulative e packaging all'avanguardia, risultato di anni di studi scientifici nel campo dei delivery system, della bioingegneria cutanea e della compatibilità contenuto/contenitore. (segue) (Ren)