Fca-Renault: Cirio, fusioni fondamentali per stare sui mercati, vigileremo su livello occupazionale del Piemonte

- "Non sono in grado di entrare nel merito del contenuto dell'accordo. Posso solo dire che, avendo lavorato tanti anni a Bruxelles, le fusioni e gli accordi internazionali sono fondamentali per stare sui mercati. In quest'ottica credo che ci siano buone prospettive. La Regione vigilerà affinché questo voglia dire garanzie di mantenimento e di rilancio del livello occupazionale del Piemonte”. Così Alberto Cirio, presidente in pectore della Regione Piemonte. (Rpi)