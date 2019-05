Regionali Piemonte: Cirio trionfa sfiorando il 50 per cento, Chiamparino staccato di 14 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Cirio ha vinto le elezioni regionali del Piemonte sfiorando il 50 per cento delle preferenze. A urne quasi chiuse (scrutinati 4804 seggi su 4807), il candidato del centrodestra è a quota il 49,86 per cento. Staccato di 14 punti il governatore uscente, Sergio Chiamparino, fermo al 35,80 per cento. Terzo Giorgio Bertola, del Movimento 5 stelle, al 13,62 per cento. Fanalino di coda Valter Boero (Popolo della famiglia), allo 0,73 per cento.(Rpi)