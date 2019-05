Europee: Mercogliano (Lega), Salvini incarna valori cristiani. Lega per la famiglia possibile anche in Campania e nel Mezzogiorno (3)

- “Ma è immaginabile ed auspicabile, al contrario, un movimentismo cristiano e cattolico che contamini la Lega dal suo interno e la renda sempre più interprete dei nostri valori – ha aggiunto Mercogliano -. Una 'Lega per la famiglia', che abbia al centro la difesa della famiglia naturale, della vita dal concepimento fino all'ultimo respiro e chi sia a favore della tutela dei minori contro la colonizzazione ideologica del gender e si dichiari favorevole ad una tutela dei bambini nei casi di separazione dei genitori con l'affermazione del principio dell'affido condiviso”. “Tutto ciò – ha spiegato Mercogliano -, in un'ottica di sana e mutualistica genitorialità è possibile anche in Campania con la regia del Senatore Simone Pillon, leader del Family day e capofila in parlamento del movimento pro life e family”. “Oggi – ha aggiunto l'esponente della Lega Campania - a risultato elettorale ampiamente conclamato, dico che è giunto il momento di riunire il mondo cristiano e cattolico sotto le insegne del dipartimento famiglia, vita e genitorialità per dar vita alla Lega per la Famiglia ed iniziare insieme a contaminare il partito con questi valori”. “Ma anche la Regione Campania tutta e soprattutto la città di Napoli e le città capoluogo di provincia della nostra Regione – ha concluso Mercogliano -, nelle quali bisogna riportare immediatamente al centro una politica valoriale contro il nichilismo delle sinistre antagoniste dei centri sociali e di DeMa, contro il pericoloso ritorno in campo del Partito democratico e soprattutto come alternativa al pressapochismo politico dei Cinque stelle". (Ren)