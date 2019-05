Europee: De Siano (FI): Berlusconi straordinario come sempre e staff inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indicazione delle urne? Lo straordinario e meritato riconoscimento al nostro presidente Silvio Berlusconi, al quale facciamo i nostri più affettuosi auguri di buon lavoro a Bruxelles, e un clamoroso cartellino rosso ad una struttura che ha indebolito l'incredibile sforzo di una classe dirigente che, soprattutto al Sud e in Campania, ha dimostrato sui territori, tra la gente e meglio di qualunque staff, competenza e capacità di interpretare il progetto politico del nostro leader, come dimostra il risultato campano che ci vede ben oltre il 12%". Lo ha detto il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano. Per De Siano "bisogna fermarsi, ridiscutere tutto e ripartire con una nuova costituente e una struttura politica che sappia valorizzare chi vale veramente". "Parliamo di dirigenti locali e giovani amministratori inascoltati a Roma e che ora però dicono basta: ignorarli, come è stato fatto, significa calpestare non solo la storia ma le ragioni stesse del nostro partito", ha concluso De Siano .(Ren)