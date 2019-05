Napoli: Borrelli, Gaudini (Verdi), segnalato a Municipale transito scooter in area pedonale via Merliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I timori dei commercianti di via Merliani sono fondati e attuali. Esiste effettivamente un pericolo imminente, causato dall'atteggiamento dei rider che, pur di non fare il giro, usano l'area pedonale come scorciatoia, rischiando di investire pedoni e bambini”. Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che ride Marco Gaudini in merito alle denunce degli esercenti di via Merlani che avrebbero denunciato una reiterata invasione dell’isola pedonale da parte degli scooter. “Occorre una soluzione a questo problema, prima che sia troppo tardi – hanno proseguito -. Abbiamo inviato una segnalazione alla polizia municipale, chiedendo di intensificare i controlli lungo la strada”. “Allo stesso tempo abbiamo edotto il Comune di Napoli del problema, chiedendo di studiare soluzioni che possano rendere il varco di via Merliani inaccessibile per gli scooter", hanno concluso Borrelli e Gaudini. (Ren)