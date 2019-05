Tav: Chiamparino, Salvini la esige, se lavori non partono problema per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da piemontese spero che si facciano partire i lavori, vorrei fare un giro a Lione con la Tav. Se Salvini la esige, credo ci sia un problema per il governo e per il Movimento 5 stelle". Così Sergio Chiamparino, governatore uscente e candidato del centrosinistra, mentre è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali del Piemonte, che vedono Alberto Cirio avviato verso il successo. (Rpi)