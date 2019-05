Europee: Ronghi (FdI), necessita progetto politico per conquistare Napoli

- "Fratelli d'Italia raddoppia i voti in maniera equilibrata in tutto il territorio, mentre il dato negativo e' che tra Nord e Sud c'e' un divario di nella partecipazione al voto, confermando che, per riconquistare gli elettori del Sud, bisogna rimettere in agenda politica la questione meridionale". E' quanto ha affermato Salvatore Ronghi, candidato alle concluse elezioni europee nella circoscrizione Italia Meridionale con FdI. "Sono preoccupato del quasi 40 per cento ottenuto dai 5 stelle a Napoli, un dato che deve indurci a preparare un rilancio del progetto di governo per Napoi visto da destra e che passi anche attraverso il radicamento nei quartieri napoletani iniziando dalle periferie. Ho condotto la mia candidatura al fine di far emergere il progetto politico per il Sud, per il nostro territorio e per l'Italia unita anche sul piano economico e sociale, affinche' esso non resti per l'ennesima volta vittime del nullismo dei 5 stelle e del populismo della Lega".(Ren)