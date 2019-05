Salerno: domani al campus di Fisciano la X edizione della "Borsa della ricerca" con il governatore De Luca (3)

- Packtin (spin off dell'Università di Modena e Reggio Emilia) è nato in seno al Dipartimento di Scienze della Vita. Packtin si pone l'obiettivo di recuperare i sottoprodotti dell'industria agroalimentare, dando loro nuova vita e reimmettendoli sul mercato, creando nuovo valore andando ad estrarre attraverso tecniche innovative fibre, componenti fenoliche, oli essenziali, pigmenti. Queste nuove materie prime possono poi essere destinate a molteplici impieghi: dal feed all'industria alimentare, dalla cosmetica alla produzione di bioplastiche. Packtin è attiva nello sviluppo di prodotti naturali per l'incremento della shelf life dei prodotti alimentari, di detergenti bio per la pulizia degli impianti. Infine, è attiva nella ricerca sull'ingegnerizzazione dei polimeri di estrazione, al fine di produrre bio-plastiche performanti e che rispondano alle esigenze del mercato. All'Università Aldo Moro di Bari la ricerca "Inside the breath", curata dal prof. Gianluigi de Gennaro, ricercatore dell'Ateneo, ha prodotto "Mistral", un campionatore capace di diagnosticare patologie tumorali -cancro al colon retto e mesotelioma- attraverso l'analisi dell'espirato umano. Grazie ad un semplice "soffio" si evitano esami invasivi, si fa screening e si abbattono i costi sanitari. (Ren)