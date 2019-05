Europee: Mercogliano (Lega), Salvini incarna valori cristiani. Lega per la famiglia possibile anche in Campania e nel Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo ancora – ha proseguito Mercogliano - che oggi il leader della Lega debba avere tanto coraggio come quando mostra orgoglioso i nostri simboli religiosi cristiani e debba portare un affondo netto e risolutivo chiarendo la sua posizione e dando risposte inequivocabili a chi dagli ambienti cristiani gli ha dato fiducia nelle urne. E sono convinto che la partita vada giocata a tutto campo anche da noi cattolici”. “Quanto ancora – si è chiesto il presidente di Noi per la famiglia - potremmo rimanere nel pre politico o affidare le nostre istanze a chi non raggiunge nemmeno l'1 per cento dei consensi alle elezioni e non ha alcuna voce in capitolo nelle istituzioni rappresentative? Per questa ragione io sto con Matteo Salvini e con la Lega. Ma anche e soprattutto perché credo che un partito dei cristiani e dei cattolici non sia ormai più immaginabile”. (segue) (Ren)