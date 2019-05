Campania: M5s, nostra candidata sindaco a Casoria (Na) aggredita da avversario in un seggio

- "E' gravissimo quanto accaduto ieri alla nostra candidata sindaco di Casoria (Na), Elena Vignati, vittima di un'ignobile aggressione verbale e fisica da parte di un noto avversario politico locale". Lo ha dichiarato in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale della Campania. "Un episodio - ha proseguito il gruppo - ancor più grave perché avvenuto ai danni di una donna e nella sede di un seggio elettorale, il V Circolo Didattico Mauro Mitilini, alla presenza di numerosi testimoni oculari e presidiato dalle forze dell'ordine. Dopo essere stata affrontata con toni offensivi e volgari, la nostra candidata è stata spintonata e soltanto l'intervento di alcune persone presenti e dei carabinieri ha impedito il peggio. Come gruppo regionale esprimiamo piena solidarietà a Elena Vignati, per anni protagonista di numerose battaglie tra i banchi del consiglio comunale di Casoria, che non si farà certo intimidire da episodi, pur gravissimi, di questo tipo". "Episodi che mettono in luce - hanno concluso gli esponenti M5s - se ancora ve ne fosse bisogno, la pochezza, la meschinità e la debolezza di una vecchia classe politica che stenta ancora a tramontare". (Ren)