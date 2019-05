Regionali Piemonte: proiezione su risultati europee, al centrodestra 33 seggi

- Attraverso un’elaborazione del Csi, gli uffici della Regione Piemonte hanno provato a ipotizzare la composizione del Consiglio regionale del Piemonte nel caso in cui i voti raccolti dai partiti fossero gli stessi delle elezioni europee, per le quali si è già proceduto allo spoglio. Si tratta di una semplice proiezione teorica, perché anche le composizioni delle coalizioni non sono identiche tra le due elezioni, dalle quali si desume che il centrodestra avrebbe 33 seggi, 13 il centrosinistra e 5 il Movimento 5 stelle. In attesa dei dati definitivi dello spoglio regionale, un primo dato indicativo ma non certo conclusivo. (Rpi)