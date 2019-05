Napoli: Borrelli (Verdi), segnalato alle forze dell'ordine il video del giovane bullizzato a Scampia

- "Ci è stato inviato un video che mostra un giovane inerme che viene sollevato di peso dal branco e gettato in un cassonetto dell'immondizia. Secondo chi ci ha segnalato il video si tratterebbe di un ragazzo di Scampia, affetto da problemi psichici, che sarebbe vittima abituale del branco". La hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Questo video - hanno proseguito Borrelli e Simioli - ci restituisce un'inumanità che è sintomatica di una pericolosa deriva a cui è esposto il tessuto sociale in cui viviamo. Il bullismo rappresenta un problema attuale che richiede risposte certe. Non bastano le campagne di sensibilizzazione, occorre che le istituzioni studino delle soluzioni sul piano educativo per evitare che i giovani crescano convinti che i più deboli sono dei soggetti da maltrattare. Abbiamo inviato il video alle forze dell'ordine e ai servizi sociali del comune di Napoli, chiedendo di valutare se esistono gli estremi per un intervento a tutela della vittima e nei confronti degli autori di questi orribile gesto". (Ren)