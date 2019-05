Europee: Cesaro (FI), bene Berlusconi e male partito. Subito ricambio generazionale a livello nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo chiudere gli occhi sui risultati del resto del Paese: in alcune zone del centro nord siamo tra il 3 e il 5% - ha messo in evidenza il capogruppo FI -. Risultati che si commentano da soli. Chi ci ha portato così in basso si faccia da parte, diversamente sarà travolto da un ricambio generazionale e meritocratico che noi giovani amministratori locali pretendiamo da subito”. "Questa è la nostra linea, la scelta chiara di chi, senza se e senza ma, continua a voler bene all'Italia, ai moderati e a restare al fianco del nostro Presidente al quale facciamo un grande in bocca al lupo per la nuova avventura europea", ha concluso Cesaro. (Ren)