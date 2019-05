Arte: a Capodimonte incontro internazionale su circolazione opere in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convegno Oceans, Art and Markets. Fifty Years of International Research and Methodologies, promosso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall'Edith O' Donnell Institute for Art History di Dallas, insieme alla storica dell'arte Sabina de Cavi dell'Università di Córdoba in Spagna, è una ricognizione sullo stato degli studi e sui differenti approcci di ricerca al tema della circolazione via mare di mercanti, artisti e opere d'arte nell'Europa moderna. Il convegno - che si terrà giovedì 30 maggio presso la Capraia-Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e poi nel pomeriggio presso la Società napoletana di storia patria, venerdì 31 maggio al Pio Monte della Misericordia e all'Archivio storico del Banco di Napoli e sabato 1 giugno 2019 alla Certosa di San Martino - costituisce il terzo meeting accademico del progetto Merchants and Artists: Provision and Circulation of Artistic Materials and Works of Art between Genoa and Lisbon (1450-1600), diretto da Sabina de Cavi con la collaborazione di un team di studiosi internazionali, e co-sponsorizzato dal Ministerio de Ciencia e Innovación spagnolo con il Ministerio de Economia, Industria y Competitividad de España e il Fondo Europeo de Desarrollo Regional dell'UE . (segue) (Ren)