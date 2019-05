Regionali Piemonte: Bertola (M5s), risultato deludente, su Tav non cambia nulla

- "E' un risultato inferiore alle nostre aspettative, in linea con il dato delle elezioni europee. Come ha detto Di Maio, dobbiamo capire come parlare alle persone che non sono andate a votare. C’è un dato che si ripete rispetto alle altre elezioni regionali ed è quello dell'astensionismo". Così Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 stelle, mentre è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali del Piemonte, che vedono Alberto Cirio avviato verso il successo e i grillini al terzo posto. "Questo risultato non avrà influenze su Torino: sulla città non c’è dato anomalo rispetto a altre province - ha aggiunto Bertola - . Sul Tav non cambia nulla: c'è un dossier in mano al premier Conte e dev’essere presa una decisione politica del governo. Anche se l'analisi costi benefici ha già certificato che l'opera ha costi superiori ai benefici".(Rpi)