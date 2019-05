Amministrative Lazio: nel reatino 48 Comuni scelgono il sindaco, ecco i dettagli dei risultati

- Terminate, in quasi tutti i 48 Comuni al voto nella provincia di Rieti, le operazioni di spoglio. Nel dettaglio ecco gli esiti della tornata elettorale. A Poggio Mirteto è stato confermato sindaco con il 55,10 per cento dei consensi Giancarlo Micarelli espressione della Lista Solidarietà e progresso. Nella vicina Poggio Catino a conquistare la fascia da sindaco è Walter Ferzi, lista Progetto comune con il 64,8 per cento. Al voto anche Contigliano che ha eletto Paolo Lancia sindaco. Greccio ha scelto il suo sindaco, Emiliano Fabi, con il 54,54 per cento dei voti. A Leonessa a uscire vincitore è Gianluca Gizzi della lista Leonessa Tutti. Giulio Falcetta è invece stato eletto a Magliano Sabina. Andrea Fiori è invece il nuovo sindaco di Montopoli in Sabina con il 43 per cento dei consensi. Qui in competizione anche Eleonora Maria Fabi del Movimento 5 stelle, arrivata terza. A Mompeo Michela Cortegiani con il 51,99 per cento è stata eletta sindaco. Ad Accumoli, con il 50,13 per cento, è Franca D’Angeli in Pica il nuovo primo cittadino. A Collegiove Domenico Manzocchi è stato riconfermato sindaco con l’83 per cento dei voti. Frasso Sabino ha eletto Quirino Bonaventura con il 54,49 per cento dei consensi. A Roccantica il nuovo sindaco è Alberto Sciarra. Ancora in corso lo spoglio ad Amatrice e a Casperia. (Rer)