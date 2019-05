Regionali Piemonte: exit poll, Cirio in vantaggio su Chiamparino

- Alberto Cirio, candidato di centrodestra, primo con una forchetta tra il 45 e il 49 per cento. Sergio Chiamparino, candidato di centrosinistra, al secondo posto (tra il 36,5 e il 40,5 per cento). Giorgio Bertola, del Movimento 5 stelle, sul terzo gradino del podio (tra il 12 e il 16 per cento). Valter Boero (Popolo della famiglia) all'ultimo posto (tra lo 0 e lo 0,1 per cento). Questi i risultati (parziali) dei primi exit poll sulle elezioni regionali del Piemonte, tenutesi oggi domenica 26 maggio, stando ai dati del consorzio Opinio Italia per la Rai. (Rpi)