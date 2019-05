Europee: Mercogliano (Lega), Salvini incarna valori cristiani. Lega per la famiglia possibile anche in Campania e nel Mezzogiorno

- "Lo strepitoso successo che ha assegnato alla Lega oltre il 34% dei consensi in Italia e quasi il 20% in Campania, divenendo nei fatti la prima forza politica del Paese e il secondo partito della Regione, proietta indiscutibilmente oggi la Lega e il suo leader in tutta Europa verso il ruolo di guida politica del movimento valoriale che fonda le proprie ragioni politiche sulla riscoperta e sulla riaffermazione della matrice storica e culturale giudaico cristiana che deve riportare l'Europa e il Mezzogiorno verso un modello culturale che rimetta al centro i valori come strategia di forte contrasto all'islamizzazione in corso, resa possibile grazie al lavoro distruttivo delle forze socialiste e di sinistra”. Così in una nota Luigi Mercogliano, presidente nazionale di Noi per la famiglia, esponente del Family day e dirigente regionale della Lega in Campania. “Le forze socialiste e di sinistra hanno, di pari passo, anche iniziato a scardinare i concetti di identità nazionale di famiglia naturale e di difesa della vita – ha aggiunto -, adottando la strategia dell'accoglienza indiscriminata, della equiparazione delle unioni civili al matrimonio, dello sdoganamento dell'utero in affitto, ed infine della legalizzazione delle droghe di ogni tipo e dell'eutanasia come suicidio programmato". (segue) (Ren)