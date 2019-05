Regionali Piemonte: partito lo spoglio delle schede, gli exit poll dicono Cirio

- E' partito, poco dopo le 14, lo spoglio delle schede per le elezioni regionali del Piemonte. Le sezioni da scrutinare sono in tutto 4807. Gli exit poll del consorzio Opinio Italia vedono in vantaggio Alberto Cirio, candidato di centrodestra, primo con una forchetta tra il 45 e il 49 per cento. Sergio Chiamparino, candidato di centrosinistra, seguirebbe al secondo posto (tra il 36,5 e il 40,5 per cento). Giorgio Bertola, del Movimento 5 stelle, sarebbe sul terzo gradino del podio (tra il 12 e il 16 per cento). Valter Boero (Popolo della famiglia) all'ultimo posto (tra lo 0 e lo 0,1 per cento). (Rpi)