Salerno: martedì al campus di Fisciano al via la X "Borsa della ricerca" (2)

- "L'Università di Salerno ha fatto del trasferimento tecnologico un punto di forza - ha evidenziato Cesare Pianese, delegato al trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Salerno - e, quindi, siamo impegnati anche quest'anno nella riuscita della 'Borsa della ricerca' ospitando a Fisciano ricercatori e manager”. “Per il 2019 abbiamo scelto di approfondire il tema del rapporto tra ricerca e autoimprenditoria nella convinzione che la nascita di nuove imprese in ambito universitario, spin off e startup, possa essere un punto di incontro per atenei ed aziende interessate a collaborare sul tema dell'innovazione", ha concluso Pianese. (Ren)