Musica: jazz e temi da film a Ravello (Sa) per “La Meglio Gioventù”

- Altro fine settimana all’insegna della musica de “La meglio gioventù”, cartellone di concerti organizzati dalla Fondazione Ravello, che sta portando nella Città della Musica i giovani talenti dei conservatori. Nell’ultimo weekend di maggio ancora protagonista il Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli con due appuntamenti colorati di jazz e di musica da film. Sabato 25 maggio (ore 19) serata a tutto jazz con un doppio set con gruppi nati dalle classi di strumento del conservatorio partenopeo che porteranno sul palco della Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo due concerti molto diversi tra loro. Nella prima parte Claudio Cardito ai sax, Francesco Vacatello alla chitarra, Pietro Scalera al basso e Marco Castaldo alla batteria proporranno una selezione di brani dello stesso Cardito, musicista proveniente dal conservatorio ormai affermato con alle spalle una serie di collaborazioni e presenze a festival e rassegne nazionali ed internazionali. Nella seconda parte invece, sarà lo Spam quintet formato da Rosanna Mennella, voce, Enrico Valanzuolo alla tromba, Eunice Petito al pianoforte, Pietro Scalera al contrabbasso e Francesco Pellegrino alla batteria a confrontarsi con alcune pagine storiche della letteratura jazzistica mondiale: Them there eyes di Pinkard, Tauber, Tracey, Whisper not di Benny Golson, Slow Hot Wind di Henry Mancini e ancora I’ll be seeing you di Fain, Kahal, Lullaby of birdland di George Shearing e Afro blue di Mongo Santamaría. Domenica 26 maggio (ore 19) si ritorna all’Auditorium Oscar Niemeyer con la Vesuvius Wind Orchestra diretta dal maestro Bruno Sepe, che ripercorrerà le più belle colonne sonore della storia del cinema, dal Padrino a 007, passando per Superman, il Gladiatore, Indiana Jones, Harry Potter e un omaggio alla fine della saga del Trono di Spade che ha tenuto attaccati alla tv milioni di persone in tutto il mondo.(Ren)