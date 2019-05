Regionali Piemonte: ecco come si vota

- Oggi, domenica 26 maggio, contestualmente alle elezioni europee, in Piemonte si vota anche per eleggere il presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale della Regione Piemonte. E' possibile votare dalle 7 alle 23, presentandosi al seggio con un documento d'identità valido e con la tessera elettorale. I candidati alla presidenza sono 4: Giorgio Bertola (Movimento 5 stelle), Alberto Cirio (coalizione di centrodestra), Sergio Chiamparino (coalizione di centrosinistra), Valter Boero (Popolo della famiglia).E' il sito della Regione Piemonte a spiegare come si vota:1) Puoi votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta.2) Puoi votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta collegato. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e a favore della lista regionale e del candidato Presidente.3) Puoi votare solo per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato.Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato Presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata.4) Voto disgiunto: puoi votare tracciando un segno sul simbolo di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo o sul simbolo del candidato Presidente della Giunta non collegato alla lista provinciale votata. Il voto in questo caso è attribuito validamente sia alla lista provinciale prescelta che al candidato Presidente della Giunta votato ed alla sua lista regionale.Attenzione: In tutti i casi descritti puoi anche dare un voto di preferenza a un solo candidato compreso nella lista provinciale prescelta scrivendo il cognome, oppure il nome cognome, sulla riga tracciata alla destra del simbolo della lista provinciale stessa.I seggi per l'elezione del presidente e della Giunta sono così ripartiti:- 40 seggi alle circoscrizioni provinciali in base alla popolazione legale residente in Piemonte secondo il censimento generale del 2011: 21 a Torino, 5 a Cuneo, 4 ad Alessandria, 3 a Novara, 2 ciascuno ad Asti, Biella e Vercelli, 1 al Verbano-Cusio-Ossola;- 10 seggi con sistema maggioritario, grazie al "listino" del presidente. (Rpi)