Regionali Piemonte: alle 12 l'affluenza è del 19,44 per cento

- A mezzogiorno di oggi, domenica 26 maggio, ha votato per le elezioni regionali del Piemonte il 19,44 per cento degli aventi diritto. I dati sono del Ministero dell'Interno, al quale sono pervenuti i numeri di tutti i 1181 seggi. La provincia in cui si ha la maggiore affluenza è quella di Biella, con il 22,75 per cento. Quella con il dato più basso è invece Torino, dove alle 12 ha votato il 18,22 per cento degli aventi diritto. (Rpi)